Первый день февраля будет теплым, местами ожидаются осадки

фото: freepik.com

В субботу, 1 февраля будет облачно, кое-где дождь и падать мокрый снег. В общем, будет достаточно тепло

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Sinoptik.ua.

На Харьковщине, Донбассе и Луганщине завтра днем температура воздуха будет +5..+9°, ночью до +2°. В некоторых областях прогнозируются сильные дожди.

В центральных регионах (Киев, Полтава, Черкассы) температура днем +2...+8°, ночью около +2°. Временами возможен мокрый снег.

В западных регионах (Львов, Ивано-Франковск, Черновцы) днем и ночью температура стабильна – +2..+4°. Преимущественно без осадков.

В Одесской, Херсонской и Николаевской областях днем ожидается +5..+9°, ночью до +3°. В общем, без осадков.

Напомним, на днях в Киеве был зафиксирован новый температурный рекорд. Так, 29 января среднесуточная температура воздуха в столице составила 7,1°С. Этот показатель превысил предыдущий рекорд в 2002 году на 1,4°С.