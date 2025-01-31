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31 січня 2025, 14:27

Нацбанк порахував, скільки українців виїхали з країни за рік

31 січня 2025, 14:27
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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Протягом минулого року відплив мігрантів з України тривав. У 2024 році за кордон виїхало ще пів мільйона українців. Цьогоріч очікується продовження цієї тенденції

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України, передає RegioNews.

У Нацбанку пояснюють, ризики з безпекою, відключення електроенергії негативно вплинули на якість життя українців, що зумовило їхній виїзд за кордон. В НБУ припустили, що така ситуація буде простежуватися і в цьому році. Там прогнозують, що з країни виїдуть ще 200 тис. осіб.

Натомість уже з 2026 року почнеться повернення людей в Україну (близько 0,2 млн осіб), яке пришвидшиться у 2027 році (близько 0,5 млн осіб).

Водночас ризики більшого відпливу мігрантів за кордон і меншого їх повернення зберігаються.

"У разі їх реалізації стан ринку праці погіршуватиметься, а внутрішній споживчий попит може скоротитися", - наголосили в НБУ.

На думку фахівців Нацбанку, зміна політики країн-реципієнтів щодо українських мігрантів та проактивна політика українського уряду щодо
повернення мігрантів додому можуть пожвавити міграційний приплив.

Нагадаємо, більшість поляків виступає за позбавлення українців соціальної допомоги на дітей, якщо вони не працюють і не платять податки в Польщі.

Читайте також: Як повертати українців додому — надважливі кроки, які допоможуть запобігти демографічній кризі

міграція Нацбанк прогноз виїзд за кордон українці
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