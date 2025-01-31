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В прошлом году отток мигрантов из Украины продолжался. В 2024 году за границу выехало еще полмиллиона украинцев. В этом году ожидается продолжение этой тенденции

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины, передает RegioNews.

В Нацбанке объясняют, что риски с безопасностью, отключение электроэнергии негативно повлияли на качество жизни украинцев, что обусловило их выезд за границу. В НБУ предположили, что подобная ситуация будет прослеживаться и в этом году. Там прогнозируют, что из страны уедут еще 200 тыс. лиц.

Уже с 2026 года начнется возвращение людей в Украину (около 0,2 млн человек), которое ускорится в 2027 году (около 0,5 млн человек).

В то же время риски большего оттока мигрантов за границу и меньшего их возврата сохраняются.

"В случае их реализации состояние рынка труда будет ухудшаться, а внутренний потребительский спрос может сократиться", - подчеркнули в НБУ.

По мнению специалистов Нацбанка, изменение политики стран-реципиентов в отношении украинских мигрантов и проактивная политика украинского правительства в отношении

возвращение мигрантов на дом могут оживить миграционный приток.

Напомним, что большинство поляков выступает за лишение украинцев социальной помощи на детей, если они не работают и не платят налоги в Польше.

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