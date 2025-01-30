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30 січня 2025, 13:53

За рік в Україні заблокували понад 100 нелегальних онлайн-казино

30 січня 2025, 13:53
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фото: rgweek.com
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За зверненням Мінцифри Apple та Google заблокували 118 застосунків нелегальних казино у 2024 році

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.

Так, за 2024 рік було заблоковано:

  • 92 застосунки AppStore;
  • 26 застосунків Play Market.

"Продовжуємо боротися з незаконним азартним бізнесом. Вибудували чітку роботу з Apple та Google з цього треку, після звернення Мінцифри всі незаконні застосунки компанії одразу блокують", — наголосив очільник Мінцифри.

Окрім застосунків, 4460 сайтів онлайн-казино видалили за розпорядженням Держспецзв’язку.

Також мФедоров нагадав, що українці можуть повідомляти про незаконне казино в Apple й Google на пошту hello@thedigital.gov.ua з темою листа "Блокування казино".

Нагадаємо, цьогоріч у застосунку "Дія" запустять ще 10 нових корисних послуг. Серед яких — дозвіл на зброю та можливість повідомити про проблеми з інтернетом.

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