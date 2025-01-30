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30 января 2025, 13:53

За год в Украине заблокировали более 100 нелегальных онлайн-казино

30 января 2025, 13:53
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фото: rgweek.com
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По обращению Минцифры Apple и Google заблокировали 118 приложений нелегальных казино в 2024 году

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

Так, за 2024 год было заблокировано:

  • 92 приложения AppStore;
  • 26 приложений Play Market.

"Продолжаем бороться с незаконным азартным бизнесом. Выстроили четкую работу с Apple и Google по этому треку, после обращения Минцифры все незаконные приложения компании сразу блокируют", - подчеркнул глава Минцифры.

Кроме приложений, 4460 сайтов онлайн-казино удалили по распоряжению Госспецсвязи.

Также Федоров напомнил, что украинцы могут сообщать о незаконном казино у Apple и Google на почту hello@thedigital.gov.ua с темой письма "Блокировка казино".

Напомним, в этом году в приложении "Действие" запустят еще 10 новых полезных услуг . Среди них – разрешение на оружие и возможность сообщить о проблемах с интернетом.

онлайн казино Минцифры приложение Михаил Федоров google
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