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28 января 2025, 16:12

"Укрзализныця" повышает стоимость билетов в Польшу и Венгрию

28 января 2025, 16:12
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фото: Укрзализныця
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С 1 февраля "Укрзализныця" снизит скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию, в то же время вырастет стоимость билетов

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.

Отмечается, что размер скидки на билеты в Австрию и Молдову не изменится.

"Раньше для популяризации собственных международных сообщений Укрзализныця согласовала специальные скидки с железными дорогами соседних стран. Сейчас компания вынуждена постепенно пересматривать размер этих скидок, ведь из-за подорожания расходных материалов и энергоресурсов значительно выросли убытки от пассажирских перевозок и в прошлом году достигли отметки 18 млрд грн", – объяснили в компании.

Так, за счет уменьшения скидки стоимость билетов в Польшу в вагонах 1 класса Интерсити+ и СВ вырастет на 20-27%, а в вагонах купе – на 9-27%.

Стоимость билетов на поезд Киев – Варшава вырастет на 37%, а в направлении Киев – Будапешт – на 17% в вагоны СВ и на 21% – в вагоны купе.

"До 31 января 2025 года включая оформление билетов в приложении и на официальном сайте Укрзализныци на указанные рейсы в феврале будет происходить по текущим ценам", – добавили в компании.

Напомним, в декабре "Укрзализныця" обновила билеты на поезда. Теперь информация дублируется на украинском и английском языках, в билетах нет дубляжа на русском языке.

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