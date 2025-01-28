Вночі ППО збила 65 російських "шахедів" та безпілотників-імітаторів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 28 січня російські війська випустили по Україні 100 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 65 дронів, ще 28 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Чауда (ТОТ Криму), Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Відомо, що станом на 09:30 підтверджені збиття 65 "шахедів" та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

"28 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них вилетіли у напрямку росії та Білорусі", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджені установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях.

Один безпілотник ще перебував у повітрі, по ньому працювала ППО.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки пошкоджені будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Інформація про жертв не надходила, постраждалим надавали необхідну допомогу.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників на енергооб’єкт у Черкаській області знеструмлені 72 населені пункти. Відновлювальні роботи тривають.