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28 січня 2025, 13:01

У парламенті озвучили, що треба зробити для повернення українців з-за кордону

28 січня 2025, 13:01
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фото: Олена Шуляк
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Окрім безпекового фактору, тобто завершення війни та встановлення справедливого миру, на бажання українців повернутися додому з-за кордону впливатимуть ще два важливі фактори. Це – працевлаштування та забезпеченість житлом

Про це зазначає голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк, передає RegioNews.

У контексті розв'язання житлового питання, пояснює вона, держава має діяти в трьох напрямках: продовжувати програму "єВідновлення", за якою українці отримують компенсації на ремонт, купівлю чи відбудову житла, робити більш доступною іпотечну програму "єОселя" і створити нову, ефективну житлову політику, яка наразі діє ще за умовами Житлового кодексу 40-річної давнини.

В тому, що стосується "єВідновлення", говорить Олена Шуляк, надважливо розширити дію програми для українських переселенців, чиє зруйноване або пошкоджене житло залишилося на тимчасово окупованих територіях. Запит на це, за її словами, надзвичайно високий, і механізм уже напрацьований. Партія "Слуга Народу", як вона додає, добиватиметься якнайшвидшого розширення програми "єВідновлення".

Наступним кроком, на якому наголошують у політичній силі, має стати спрощення умов програми доступного кредитування "єОселя" для купівлі житла. Насамперед для вимушених мігрантів за кордоном і ВПО. Мова йде зокрема про зниження відсоткової ставки з 7% до 3%, а першого внеску з 20% до 15%.

Олена Шуляк також переконана, що вкрай ефективним у розв'язанні житлового питання для українців, які були змушені виїхати за кордон, буде реформування житлової політики, яка в Україні й досі регулюється Житловим кодексом 1983-го року. Власне, як один із "результатів", сотні тисяч українців і досі стоять у квартирних чергах, з яких щорічно отримують житло не більше кількох сотень громадян.

Нова житлова політика, над розробленням якої працюють партійці "Слуги Народу", допоможе вирішити як застарілі житлові проблеми, накопичені роками, так і ті, що спровокувала війна. Відповідний законопроєкт передбачає створення низки механізмів, які дадуть можливість кожному українцю реалізувати своє право на житло. Зробити це можна буде за допомогою кількох інструментів.

"По-перше, йдеться про фінансово-кредитні механізми, які дадуть змогу придбати або побудувати собі житло. По-друге, йдеться про фонд соціального житла", – заявила Олена Шуляк й додала, що таке житло перебуватиме у власності громад. Його надаватимуть тим родинам, які потребують соцзахисту: наприклад, це ті, хто залишився без домівки через війну або через аварійний стан будинку, це діти-сироти або люди з інвалідністю. Вартість оренди такого помешкання буде нижчою за ринкову, такою, яку зможе "потягнути" конкретна родина.

Водночас Шуляк наголосила, що надважливим для повернення українців є також питання стабільного працевлаштування. Воно можливе за умови розвитку підприємництва, що, своєю чергою, означатиме створення нових робочих місць. Для цього останнім часом пропонується багато законодавчих змін, ініційованих командою влади. Серед останніх – ухвалення законопроєкту, який дає змогу розпочати певний бізнес без отримання ліцензій та дозволів до кінця воєнного стану. Для створення ж нових робочих місць держава запроваджує дієві програми підтримки бізнесу. Це насамперед пільгове кредитування та надання грантів на власну справу.

Нагадаємо, раніше Олена Шуляк повідомила, що у Міжнародний реєстр збитків дозволили подавати заяви людям, які втратили близьку людину.

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