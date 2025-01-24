Исследование показало, как часто украинцы пользуются Интернетом

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Большинство украинцев имеют постоянный доступ в интернет, а 78% пользуются сетью каждый день

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на результаты социологического исследования "Как украинцы пользовались государственными электронными услугами и интернетом в 2024 году" Киевского международного института социологии, представленного сегодня в "Укринформе" .

Согласно официальным данным, 88% наших соотечественников имеют постоянный доступ к сети, причем среди людей в возрасте до 50 лет этот показатель достигает почти 100%.

Каждый день пользуются интернетом 78% украинцев, а 55% наших сограждан за последний год воспользовались хотя бы одной электронной государственной услугой.

По словам исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, исследование проводится пятый год подряд. Пока можно утверждать, о постоянном пользовании государственными электронными услугами за последние пять лет.

Напомним, житель Киева через интернет продавал гранатометы. Оружие он оценил в 40 тысяч гривен.

Как сообщалось, российские захватчики будут отслеживать пользователей VPN на оккупированных территориях.