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28 листопада 2024, 23:34

В АРМА розповіли, за скільки вдалося продати бурштиновий портрет Медведчука

28 листопада 2024, 23:34
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фото: АРМА
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Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продовжує розпродувати на аукціонах картини із колекції ексдепутата Віктора Медведчука. Загалом продано уже приблизно 70 картин, зокрема бурштиновий портрет самого політика

Про це повідомив радник Голови АРМА Андрій Позняк, передає RegioNews.

Він зазначив, що портрет вдалося продати навіть дорожче, ніж очікувалося. Стартова ціна за нього становила 5225 гривень, а в результаті продали за 6009 гривень. При цьому портрет є однією з найдешевших картин колекції.

Кошти, отримані від продажу картин з колекції Медведчука будуть спрямовані на підтримку економіки та обороноздатності України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АРМА виставила на аукціон виставлено колекцію годинників Медведчука, на одному з яких міститься портрет дружини політика - Оксани Марченко.

У липні цього року Мінюст подав позов про націоналізацію активів екслідера забороненої ОПЗЖ та його дружини.

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