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24 січня 2025, 06:52

Схема поборів з бійців, що ухилялися від служби: правоохоронці затримали співучасника

24 січня 2025, 06:52
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фото: ДБР
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Правоохоронці повідомили про підозру командиру групи матеріального забезпечення 110-ї окремої механізованої бригади, який брав участь у поборах з підлеглих військовослужбовців

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

З січня 2024 року військовий у змові зі своїм керівником – заступником командира бригади, організували механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу.

За половину зарплати такі "військовослужбовці" взагалі не з’являлись на службу, а деяким з них час від часу навіть оформлювали бойові виплати. Вказана схема завдала збитків державі на понад 3 млн гривень.

У ДБР повідомили, що кількість військовослужбовців, які ухилялись від служби в такий спосіб, сягає понад 50 осіб. Діям всіх без виключення учасників вказаної схеми буде надана правова оцінка.

Командира групи підозрюють у перевищенні службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, 27 грудня правоохоронці затримали та повідомили про підозру заступнику командира бригади, який брав участь у вказаній схемі.

ДБР ухилення від служби побори підозра
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