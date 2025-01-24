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24 января 2025, 06:52

Схема поборов с бойцов, уклоняющихся от службы: правоохранители задержали соучастника

24 января 2025, 06:52
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фото: ГБР
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Правоохранители сообщили о подозрении командиру группы материального обеспечения 110-й отдельной механизированной бригады, принимавшему участие в поборах с подчиненных военнослужащих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

С января 2024 года военный в сговоре со своим руководителем – заместителем командира бригады, организовали механизм получения денег от военнослужащих, которые не желали проходить службу.

За половину зарплаты такие "военнослужащие" вообще не являлись на службу, а некоторым из них время от времени даже оформляли боевые выплаты. Указанная схема нанесла ущерб государству более чем на 3 млн гривен.

В ГБР сообщили, что количество военнослужащих, уклонявшихся от службы таким образом, составляет более 50 человек. Действиям всех без исключения участников указанной схемы будет дана правовая оценка.

Командир группы подозревается в превышении служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, 27 декабря правоохранители задержали и сообщили о подозрении заместителю командира бригады, участвовавшему в этой схеме.

ГБР уклонение от службы поборы подозрение
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