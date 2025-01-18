00:24  18 січня
На Житомирщині судили чоловіка, який сприйняв вручення повістки за жарт
06:15  18 січня
На Житомирщині багатодітну матір судитимуть за смерть новонародженої доньки
09:24  18 січня
На Сумщині знешкодили бойову частину авіаційної ракети Х-101
UA | RU
UA | RU
18 січня 2025, 12:50

Схеми виїзду чоловіків за кордон: у 19 областях провели 270 обшуків

18 січня 2025, 12:50
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили десятки схем для ухилення від мобілізації у 19 регіонах. Були проведені 270 обшуків

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Серед ділків – переважно приватні підприємці, які надавали неправдиві відомості для внесення інформації в систему "Шлях", а також ділки, які організували "бізнес" на переправленні чоловіків призовного віку в обхід прикордонних пунктів пропуску.

Також серед викритих також – адміністратори різних месенджерів, які підшуковували та приймали "замовлення" від "клієнтів", які бажали виїхати за кордон.

Крім того, поліцейські викрили осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби.

Під час обшуків правоохоронці вилучили різного роду документи, зокрема й медичні документи відносно осіб призовного віку, які надавали можливість перетинати кордон, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, гроші в іноземній валюті тощо.

Наразі фігурантам вже повідомлено про підозру. Їм загрожує до 9 років вʼязниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, впродовж 10 січня правоохоронці провели 600 обшуків по Україні та ліквідували майже 50 схем незаконного перетину кордонучоловіками призовного віку у 22 регіонах.

обшуки ухилення від мобілізації
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
На Буковині правоохоронець брав по 20 тисяч євро за переправлення чоловіків до Румунії
18 січня 2025, 14:27
У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки пошкоджений Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ МП
18 січня 2025, 13:45
На Буковині мікроавтобус на смерть збив двох пішоходів: чоловіка та 17-річну дівчину
18 січня 2025, 13:17
Удар по Києву: інформація про четвертого загиблого не підтвердилась
18 січня 2025, 12:24
На Київщині уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки
18 січня 2025, 12:10
У Кривому Розі зросла кількість загиблих через ракетний удар
18 січня 2025, 11:45
Росіяни атакували "Шахедами" Павлоград: є руйнування
18 січня 2025, 11:18
Росіяни вдарили ракетами по промисловому обʼєкту у Запоріжжі: пошкоджені будинки, 10 поранених
18 січня 2025, 10:53
Удар балістикою по Києву: четверо загиблих, ще три людини постраждали
18 січня 2025, 10:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Юрій Богданов
Всі блоги »