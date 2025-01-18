фото: поліція

Правоохоронці викрили десятки схем для ухилення від мобілізації у 19 регіонах. Були проведені 270 обшуків

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Серед ділків – переважно приватні підприємці, які надавали неправдиві відомості для внесення інформації в систему "Шлях", а також ділки, які організували "бізнес" на переправленні чоловіків призовного віку в обхід прикордонних пунктів пропуску.

Також серед викритих також – адміністратори різних месенджерів, які підшуковували та приймали "замовлення" від "клієнтів", які бажали виїхати за кордон.

Крім того, поліцейські викрили осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби.

Під час обшуків правоохоронці вилучили різного роду документи, зокрема й медичні документи відносно осіб призовного віку, які надавали можливість перетинати кордон, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, гроші в іноземній валюті тощо.

Наразі фігурантам вже повідомлено про підозру. Їм загрожує до 9 років вʼязниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, впродовж 10 січня правоохоронці провели 600 обшуків по Україні та ліквідували майже 50 схем незаконного перетину кордонучоловіками призовного віку у 22 регіонах.