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16 січня 2025, 09:38

На Чернігівщині окупанти вдарили по агрофірмі: є руйнування

16 січня 2025, 09:38
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фото: Нацполіція
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Вчора ввечері, 15 січня, ворожі безпілотники атакували сільськогосподарське підприємство у Прилуцькому районі. На фермі зафіксовані руйнування та значні пошкодження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Чернігівській області.

Внаслідок ворожих влучань на території агрофірми у Прилуцькому районі зруйнована адміністративна будівлю підприємства, суттєво пошкоджений ангар із сільгосптехнікою. Також понівечене сховище, заповнене більш ніж двома тисячами тонн зерна.

"Працівники підприємства дивом не постраждали", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зібрали докази чергового воєнного злочину російських окупантів.

Нагадаємо, вночі 16 січня Полтавщину атакували російські БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях. Пошкоджена енергетична інфраструктура.

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