На Чернігівщині окупанти вдарили по агрофірмі: є руйнування
Вчора ввечері, 15 січня, ворожі безпілотники атакували сільськогосподарське підприємство у Прилуцькому районі. На фермі зафіксовані руйнування та значні пошкодження
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Чернігівській області.
Внаслідок ворожих влучань на території агрофірми у Прилуцькому районі зруйнована адміністративна будівлю підприємства, суттєво пошкоджений ангар із сільгосптехнікою. Також понівечене сховище, заповнене більш ніж двома тисячами тонн зерна.
"Працівники підприємства дивом не постраждали", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці зібрали докази чергового воєнного злочину російських окупантів.
Нагадаємо, вночі 16 січня Полтавщину атакували російські БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях. Пошкоджена енергетична інфраструктура.