Ушедшие в СОЧ военные могут вернуться в армию до 1 марта: инструкция

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о продлении срока добровольного возвращения на службу военных, самовольно покинувших воинскую часть. Теперь это можно сделать до 1 марта 2025 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Отмечается, что каждый военнослужащий, желающий вернуться на службу, должен прибыть в свою часть. Как альтернатива – он может явиться в территориальные подразделения ГБР, или Военную службу правопорядка, или Нацполиции.

Минобороны также позволило обратиться в одну из 17 воинских частей из утвержденного Генеральным штабом ВСУ списка или в одну из 14 рот резерва Национальной гвардии.

По прибытии в часть военнослужащий должен подать рапорт о возобновлении на службе. С этого момента запускается четкий алгоритм, регламентирующий все последующие этапы обновления – от оформления документов и до возобновления выплат.

Рапорт можно подать в приложении Армия+.

"В течение 72 часов командир должен возобновить бойца на службе и сообщить об этом правоохранителям", – говорится в сообщении.

О том, как военнослужащим в СОЧ вернуться в армию, смотрите на инфографике.

Напомним, по состоянию на 10 января на службу вернулись уже более 7000 военнослужащих, ранее впервые самовольно покинувших часть.