Негода в Україні: у восьми областях оголосили "жовтий" рівень небезпеки

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Сьогодні, 10 січня, у деяких областях України очікується погіршення погодних умов

Про це попереджає Український гідрометцентр, повідомляє RegioNews.

Зокрема, за даними синоптиків, на Закарпатті та в Карпатах пройдуть значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

У цих регіонах пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат – 25-30 м/с.

Крім того, "жовтий"рівень небезпечності, жовтий, оголошено у таких областях:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька.

Крім того, за інформацією Гідрометцентру, 10-11 січня на річках Закарпатської області очікується відновлення підвищення рівнів води. Зокрема:

– на Тисi та її притоках та на 0,5 – 1 м, можливий початковий вихiд води на заплаву річки Латориця – міста Мукачево та річки Уж в Ужгороді (I рівень небезпеки – "жовтий");

– в нижнiх течiях Боржави на 1,5 – 2,5 м, можливий початковий вихiд води на заплаву (I рівень небезпеки – "жовтий");

– на річці Латориця у місті Чоп – на 1,8-2,3 м, вихід води на заплаву I рівень небезпеки – "жовтий".

"Жовтий рівень небезпеки" – це погодні умови, які потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Вони можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

Нагадаємо, у середині грудня через сильні дощі, сніг і вітер без електрики залишилися 104 населені пункти у п’яти областях України.