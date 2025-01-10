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10 січня 2025, 10:20

Негода в Україні: у восьми областях оголосили "жовтий" рівень небезпеки

10 січня 2025, 10:20
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фото ілюстративне: з відкритих джерел
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Сьогодні, 10 січня, у деяких областях України очікується погіршення погодних умов

Про це попереджає Український гідрометцентр, повідомляє RegioNews.

Зокрема, за даними синоптиків, на Закарпатті та в Карпатах пройдуть значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

У цих регіонах пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат – 25-30 м/с.

Крім того, "жовтий"рівень небезпечності, жовтий, оголошено у таких областях:

  • Волинська;
  • Рівненська;
  • Львівська;
  • Тернопільська;
  • Хмельницька;
  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Чернівецька.

Крім того, за інформацією Гідрометцентру, 10-11 січня на річках Закарпатської області очікується відновлення підвищення рівнів води. Зокрема:

– на Тисi та її притоках та на 0,5 – 1 м, можливий початковий вихiд води на заплаву річки Латориця – міста Мукачево та річки Уж в Ужгороді (I рівень небезпеки – "жовтий");

– в нижнiх течiях Боржави на 1,5 – 2,5 м, можливий початковий вихiд води на заплаву (I рівень небезпеки – "жовтий");

– на річці Латориця у місті Чоп – на 1,8-2,3 м, вихід води на заплаву I рівень небезпеки – "жовтий".

"Жовтий рівень небезпеки" – це погодні умови, які потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Вони можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

Нагадаємо, у середині грудня через сильні дощі, сніг і вітер без електрики залишилися 104 населені пункти у п’яти областях України.

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