Негода в Україні: у восьми областях оголосили "жовтий" рівень небезпеки
Сьогодні, 10 січня, у деяких областях України очікується погіршення погодних умов
Про це попереджає Український гідрометцентр, повідомляє RegioNews.
Зокрема, за даними синоптиків, на Закарпатті та в Карпатах пройдуть значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
У цих регіонах пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, а на високогір'ї Карпат – 25-30 м/с.
Крім того, "жовтий"рівень небезпечності, жовтий, оголошено у таких областях:
- Волинська;
- Рівненська;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Закарпатська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька.
Крім того, за інформацією Гідрометцентру, 10-11 січня на річках Закарпатської області очікується відновлення підвищення рівнів води. Зокрема:
– на Тисi та її притоках та на 0,5 – 1 м, можливий початковий вихiд води на заплаву річки Латориця – міста Мукачево та річки Уж в Ужгороді (I рівень небезпеки – "жовтий");
– в нижнiх течiях Боржави на 1,5 – 2,5 м, можливий початковий вихiд води на заплаву (I рівень небезпеки – "жовтий");
– на річці Латориця у місті Чоп – на 1,8-2,3 м, вихід води на заплаву I рівень небезпеки – "жовтий".
"Жовтий рівень небезпеки" – це погодні умови, які потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Вони можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.
Нагадаємо, у середині грудня через сильні дощі, сніг і вітер без електрики залишилися 104 населені пункти у п’яти областях України.