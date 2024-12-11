На Прикарпатті оголосили снiголавинну небезпеку

фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

Сьогодні та завтра, 11-12 грудня, надзвичайники попереджають туристів про значну сніголавинну небезпеку у високогір'ї Івано-Франківщини

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України в Івано-Франківській області, інформує RegioNews.

"У зв'язку з приростом снiгового покриву, 11-12 грудня у високогір'ї Iвано-Франкiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", — йдеться в повідомленні.

Також, у середу, 11 грудня, на дорогах регіону очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, 8 грудня у селі Буковець Верховинського району на Івано-Франківщині через негоду автобус із пасажирами з’їхав на узбіччя.