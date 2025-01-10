Непогода в Украине: в восьми областях объявили "желтый" уровень опасности
Сегодня, 10 января, в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погодных условий
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр, сообщает RegioNews .
В частности, по данным синоптиков, в Закарпатье и в Карпатах пройдут значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.
В этих регионах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат – 25-30 м/с.
Кроме того, "желтый" уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях:
- Волынская;
- Ровенская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Кроме того, по информации Гидрометцентра, 10-11 января на реках Закарпатской области ожидается возобновление повышения уровня воды. В частности:
– на Тисе и ее притоках и на 0,5 – 1 м, возможен начальный выход воды на пойму реки Латорица – города Мукачево и реки Уж в Ужгороде (I уровень опасности – "желтый");
– в нижних течениях Боржавы на 1,5 – 2,5 м, возможен начальный выход воды на пойму (И уровень уровня опасности – "желтый");
– на реке Латорица в городе Чоп – на 1,8-2,3 м, выход воды на пойму I уровень опасности – "желтый".
"Желтый уровень опасности" – это погодные условия, которые потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Они могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта.
Напомним, в середине декабря из-за сильных дождей, снега и ветра без электричества остались 104 населенных пункта в пяти областях Украины.