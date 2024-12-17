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Станом на ранок 17 грудня внаслідок сильного дощу, снігу та вітру на ранок без світла залишилися 397 населених пунктів у 16 областях

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше знеструмлені населених пункти на Хмельниччині. Ремонтні бригади обленерго працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Заживлення знеструмлених абонентів очікується до кінця доби, наголосили в компанії.

Водночас енергетики повідомляють про зниження рівня споживання електроенергії. Зокрема, станом на 6:00, його рівень був на 2% нижчим, ніж учора. Це пояснюється підвищенням температури повітря у більшості регіонів України.

Хоча ще 16 грудня добовий максимум споживання був на 5,5% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 13 грудня. Це стало наслідком меншого обсягу відключень.

Нагадаємо, 17 грудня застосування графіків погодинних відключень електроенергії в Україні не прогнозуються. Однак, "Укренерго" наголошує, що з 8:00 до 22:00 зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії.