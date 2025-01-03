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В ніч на 3 січня росіяни атакували Київську область дронами. Внаслідок падіння уламків одна людина загинула, пʼятеро постраждали

Про це повідомляє Київська ОВА, передає RegioNews.

"В одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події", – йдеться у повідомленні.

В іншому районі уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі. Постраждали троє людей. У 67-річної жінки – гостра реакція на стрес. У 16-річного хлопця – поріз, він госпіталізований до дитячої лікарні. У його батька – різані рани ніг.

Ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранена жінка. Її госпіталізували до місцевої лікарні.

За інформацією поліції, станом на 07:30 зафіксовано пошкодження шести приватних будинків, господарської будівлі та приміщення непрацюючої автомийки. Внаслідок обстрілу також сталося загоряння трав’яного настилу в одному з районів області. Рятувальники ліквідували вогонь.

За даними начальника Київської МВА Тимура Ткаченка, у Києві повітряна тривога розпочалася о 4-й годині ранку і тривала понад три години.

Сили оборони знищили більшість російських БПЛА ще на підступах до столиці, проте уламки збитих цілей впали у Голосіївському та Дарницькому районах міста. Значних руйнувань немає.

"Постраждала молода жінка, яка отримала опік руки, від госпіталізації вона відмовилася", – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, 2 січня росіяни вдарили з артилерії по маршрутці з пасажирами у Корабельному районі Херсона. Внаслідок ворожого обстрілу поранені мирні жителі.