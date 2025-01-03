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03 января 2025, 11:45

ПВО ночью сбила 60 вражеских дронов из 90, еще 26 локационно потеряны

03 января 2025, 11:45
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 3 января российская армия запустила с трех направлений 93 дрона по Украине. Силам ПВО удалось сбить 60 беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 3 января противник атаковал 93 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Брянск, Миллерово, Орел", – говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 60 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов. ПВО работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской областях.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 26 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны, один – в воздухе.

В результате российской дроновой атаки зафиксировано несколько попаданий ударных БпЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях. Также сбитые "шахеды" нанесли ущерб и в Киевской области.

Напомним, в Киевской области ночью 3 января в результате падения обломков вражеских дронов один человек погиб, пятеро пострадали.

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