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30 декабря 2024, 17:17

Украина и Россия провели масштабный обмен пленными

30 декабря 2024, 17:17
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В понедельник, 30 декабря, Украина вернула из российского плена еще 189 своих граждан

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

"Возвращение наших людей из российского плена – это всегда очень хорошие новости для каждого из нас. И сегодня один из таких дней: нашей команде удалось вернуть 189 украинцев домой", – написал Зеленский.

Как отметили в Координационном штабе обращения с военнопленными, это один из самых больших обменов с момента полномасштабного вторжения. В общей сложности из российской неволи уже удалось вернуть 3956 человек, из них в 2024 году - 1358.

В рамках обмена удалось освободить:

  • 87 военнослужащих ВСУ (из них 17 – ТрО),
  • 43 – НГУ,
  • 33 – ГНСУ,
  • 24 – ВМС.

На этот раз освобождены 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров. Также из неволи вернулись двое гражданских.

"Кроме Мариуполя и острова Змеиного, освобожденные защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях, а нацгвардейцы несли службу по охране Чернобыльской АЭС. Также мы вернули попавших в плен на Курщине", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что многие граждане, освобожденные сегодня, находились в российском плену более двух с половиной лет. Они имеют обостренные хронические заболевания, последствия минно-взрывных травм, тяжелые ранения.

Коордштаб выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в организации обмена.

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