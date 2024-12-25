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25 грудня 2024, 11:15

Директори закритих і знищених українських аеропортів отримують мільйонні зарплати, — ЗМІ

25 грудня 2024, 11:15
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фото: facebook.com/airportboryspil
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Після закриття повітряного простору України через повномасштабне вторгнення РФ, керівники цивільних аеропортів, навіть частково зруйнованих, продовжують отримувати чималі зарплати. У деяких випадках йдеться про мільйони гривень

Журналісти "Слово і діло" дослідили декларації керівників аеропортів за 2022–2023 роки та розкрили суми їхніх доходів, передає RegioNews.

Великі зарплати керівників аеропортів:

  • Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олександр Дубревський задекларував понад 4 млн грн за 2022 рік і майже 3,8 млн грн за 2023 рік. Попри закриття, аеропорт продовжує підтримувати інфраструктуру, забезпечувати технічну готовність і проводити навчання персоналу.

  • Директор аеропорту "Київ" (Жуляни) Олександр Нестеренко отримав 693,2 тис. грн у 2022 році та 652,1 тис. грн у 2023 році.

  • Виконувач обов'язків директора аеропорту в Запоріжжі Олександр Коняхін у 2022 році отримав 1 млн 64,2 тисячі гривень зарплати, а минулого року – 1 млн 73,4 тисячі.

  • Очільниця львівського аеропорту Тетяна Романовська заробила 906 тис. грн у 2022 році та 872,8 тис. грн у 2023 році.

Трішки менші зарплати отримують:

  • Виконувач обов’язків директора аеропорту в Миколаєві Володимир Берко отримав 667,1 тис. грн у 2023 році.

  • Директор аеропорту у Кривому Розі Ігор Лашин задекларував 590,2 тисячі та 703,1 тисячі гривень зарплати за два роки війни.

  • Керівник аеропорту у Вінниці Володимир Ніценко задекларував 323,4 тис. грн за 2022 рік і 378,1 тис. грн за 2023 рік.

  • Директор КП "Аеропорт Суми" Костянтин Карпович заробив 536,7 тис. грн у 2022 році та 470,3 тис. грн у 2023 році.

  • В.о. директора ужгородського аеропорту Віталій Пініч задекларував за минулий рік 638,6 тисяч гривень зарплати. Його призначили на посаду у травні.

  • В.о. директорки одеського аеропорту Ольга Макогонюк за 2022 рік вказала у декларації 476,4 тисяч гривень зарплати, за 2023 рік – 434,4 тисячі.

  • Директор аеропорту у Чернівцях Сергій Томнюк отримав 272 тисячі та 284,8 тисяч гривень зарплати, директор аеропорту у Хмельницькому Валерій Сорока – 270 тисяч та 271,8 тисячі, в.о. аеропорту в Ізмаїлі Юрій Радов – 94,7 тисяч та 149,9 тисяч.

  • В.о. директора аеропорту в Тернополі Володимир Кулак задекларував за 2023 рік 270,1 тисяч гривень зарплати, в.о. директора аеропорту в Полтаві Станіслав Лелюк – 155,8 тисяч.

Навіть керівники зруйнованих аеропортів отримують зарплати:

  • Владислав Близнюк, директор аеропорту в Донецьку, зруйнованого ще 10 років тому, задекларував 119,3 тис. грн у 2022 році та 309,2 тис. грн у 2023 році. Наразі КП "Міжнародний аеропорт Донецьк ім. С.С. Прокоф’єва" зареєстроване у Слов’янську.

  • Керівник херсонського аеропорту Ігор Званчук заробив 99,2 тис. грн у 2022 році та 175,8 тис. грн у 2023 році.

Попри те що аеропорти не функціонують у звичному режимі, значна частина персоналу продовжує працювати, підтримуючи технічну готовність та інфраструктуру. Однак високі зарплати керівників викликають дискусії, зокрема у контексті використання бюджетних коштів під час війни.

На інфографіці можна побачити, які цивільні аеропорти були зруйновані або пошкоджені окупантами.

Нагадаємо, компанія "Антонов" продовжить відновлення найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія" після завершення бойових дій в Україні.

Читайте також: Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"

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