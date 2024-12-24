Підліток з України покінчив з собою після примусового вивезення до РФ

Олександр Якущенко. Фото: obozrevatel.com

18-річний український підліток, якого російські окупанти примусово вивезли до РФ, наклав на себе руки, перебуваючи у прийомній сім'ї

18-річний український підліток, якого російські окупанти примусово вивезли до РФ, наклав на себе руки, перебуваючи у прийомній сім'ї.

Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє "Обозреватель", передає RegioNews.

За інформацією видання, Олександр Якущенко, вивезений з України до Росії, покінчив життя самогубством у прийомній сім'ї в Краснодарському краї. Він був знайдений повішеним за декілька кілометрів від будинку, в якому він проживав.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році підліток жив у дитячому будинку неподалік від Херсона.

При цьому, так званий прийомний батько не знає причин самогубства підлітка, попри те, що той прожив у новій сім’ї майже рік.

"Я звідки знаю, чому? Йому було 18 років, він був повнолітньою дитиною. Він просто у нас жив", – сказав чоловік.

Варто зазначити, що незадовго до суїциду друзі Олександра Якущенка отримали від нього голосове повідомлення, в якому він розповів про непрості стосунки з новою сім’єю. Хлопець говорив, що "він там нікому не потрібний, і йому дали це зрозуміти".

"Я всім життя псую. Я не зможу, я повішуся... Якби мене не було, ні в кого б, на**й, проблем не було, якби я тільки сюди не приїхав би", – розповідав хлопець.

До осені 2022 року Саша Якущенко та ще семеро дітей мешкали у дитячому будинку сімейного типу в селі Токарівка під Херсоном.

Нагадаємо, від початку російсько-української війни у 2014 році Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та Росії 758 дітей