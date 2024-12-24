Росіяни розпочали депортацію родичів бійців ЗСУ з окупованих територій, – Андрющенко

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Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації та ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує RegioNews.

"Почалися перші депортації родичів бійців ЗСУ з окупованих територій. Перший – сільська частина Мелітопольського району. Протягом грудня щонайменше п’ять родин депортовано лише тому, що їх рідні в складі ЗСУ", – зазначив Андрющенко.

За його словами, ФСБ здійснює перевірки будинків, шукає листування, включаючи видалене, і пропонує два варіанти: співпрацю або депортацію. У разі відмови від співпраці родичам військових дають кілька годин на збори, доставляють до аеропорту і пропонують обрати пункт депортації.

"Наші співрозмовники кажуть – жодного збільшеного тиску чи фізичного насильства", – додав Андрющенко.

Також він застерігає, що така практика, ймовірно, буде масштабована на всі території, окуповані після 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України російські силовики посилили моніторинг соцмереж, зокрема перевіряють не лише пости, а й уподобання.