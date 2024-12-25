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После закрытия воздушного пространства Украины из-за полномасштабного вторжения РФ руководители гражданских аэропортов, даже частично разрушенных, продолжают получать немалые зарплаты. В некоторых случаях речь идет о миллионах гривен

Журналисты "Слово и дело" исследовали декларации руководителей аэропортов за 2022-2023 годы и раскрыли суммы их доходов, передает RegioNews.

Большие зарплаты руководителей аэропортов:

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Александр Дубревский задекларировал более 4 млн. грн. за 2022 год и почти 3,8 млн. грн. за 2023 год. Несмотря на закрытие, аэропорт продолжает поддерживать инфраструктуру, обеспечивать техническую готовность и проводить обучение персонала.

Директор аэропорта "Киев" (Жуляны) Александр Нестеренко получил 693,2 тыс. грн в 2022 году и 652,1 тыс. грн в 2023 году.

Исполняющий обязанности директора аэропорта в Запорожье Александр Коняхин в 2022 году получил 1 млн 64,2 тысяч гривен зарплаты, а в прошлом году – 1 млн 73,4 тысяч.

Глава львовского аэропорта Татьяна Романовская заработала 906 тыс. в 2022 году и 872,8 тыс. грн. грн в 2023 году.

Немного меньшие зарплаты получают:

Исполняющий обязанности директора аэропорта в Николаеве Владимир Берко получил 667,1 тыс. грн в 2023 году.

Директор аэропорта в Кривом Роге Игорь Лашин задекларировал 590,2 тысяч и 703,1 тысяч гривен зарплаты за два года войны.

Руководитель аэропорта в Виннице Владимир Ниценко задекларировал 323,4 тыс. грн за 2022 год и 378,1 тыс. грн за 2023 год.

Директор КП "Аэропорт Сумы" Константин Карпович заработал 536,7 тыс. грн. в 2022 году и 470,3 тыс. грн. в 2023 году.

И.о. директора ужгородского аэропорта Виталий Пинич задекларировал за прошлый год 638,6 тысячи гривен зарплаты. Его назначили на должность в мае.

И.о. директора одесского аэропорта Ольга Макогонюк за 2022 год указала в декларации 476,4 тысячи гривен зарплаты, за 2023 год – 434,4 тысячи.

Директор аэропорта в Черновцах Сергей Томнюк получил 272 тысячи и 284,8 тысячи гривен зарплаты, директор аэропорта в Хмельницком Валерий Сорока – 270 тысяч и 271,8 тысячи, и.о. аэропорта в Измаиле Юрий Радов – 94,7 тысячи и 149,9 тысячи.

И.о. директора аэропорта в Тернополе Владимир Кулак задекларировал за 2023 год 270,1 тысяч гривен зарплаты, и.о. директора аэропорта в Полтаве Станислав Лелюк – 155,8 тысячи.

Руководители разрушенных аэропортов также получают зарплаты:

Владислав Близнюк, директор аэропорта в Донецке , разрушенного еще 10 лет назад, задекларировал 119,3 тыс. грн в 2022 году и 309,2 тыс. грн в 2023 году. зарегистрировано в Славянске.

Руководитель Херсонского аэропорта Игорь Званчук заработал 99,2 тыс. грн в 2022 году и 175,8 тыс. грн в 2023 году.

Несмотря на то, что аэропорты не функционируют в обычном режиме, значительная часть персонала продолжает работать, поддерживая техническую готовность и инфраструктуру. Однако высокие зарплаты руководителей вызывают дискуссии, в частности, в контексте использования бюджетных средств во время войны.

На инфографике можно увидеть, какие гражданские аэропорты были разрушены или повреждены оккупантами.

Напомним, компания "Антонов" продолжит возобновление крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия" после завершения боевых действий в Украине.

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