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23 грудня 2024, 10:26

Зеленському досить критикувати Шольца – генсек НАТО

23 грудня 2024, 10:26
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Марк Рютте. Фото: Pixabay
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Президент України Володимир Зеленський має припинити шквал критики на адресу Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Заява очільника Північноатлантичного альянсу пролунала під час його інтерв'ю агентству dpa, інформує Spiegel. Як зазначив Марк Рютте, він вважає невиправданою критикою адресу Олафа Шольца від президента України Володимира Зеленського.

"Я часто говорив Зеленському, що йому слід припинити критикувати Олафа Шольца, тому що я вважаю це несправедливим", – сказав генсек.

За словами голови НАТО, за обсягами фінансової та воєнної підтримки Україні ФРН поступається тільки США. Рютте підкреслив, що допомога нашій країні з боку Німеччини є безпрецедентною, а "те, що зробив Олаф Шольц, вражає".

"Шольц сприяв тому, що Німеччина поступається тільки США за обсягом військової підтримки України – 28 млрд євро, а за деякими підрахунками навіть 34 млрд. Це величезна сума, що набагато випереджає багато інших країн, включно з великими європейськими економіками", – розповів Рютте.

Що стосується надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, то Рютте сказав, що не накладав би жодних обмежень по ударах цією зброєю по території Росії.

"Загалом ми знаємо, що такі можливості є дуже важливими для України. Якби Україна програла, нам довелося б витрачати набагато більше коштів на оборону, щоб протистояти російській загрозі", – підсумував Марк Рютте.

Нагадаємо, Марк Рютте був затверджений на посаду генерального секретаря НАТО у червні поточного року. Після того, як він офіційно очолив Альянс 1 жовтня, він заявив, що його пріоритетом на посаді є наближення України до членства в Північноатлантичному альянсі.

"Ми повинні виконати пакет зобов'язань, даних на Вашингтонському саміті. Командування, фінансова підтримка та незворотність шляху України до членства в НАТО. І ми маємо зберегти підтримку в майбутньому. Тому що місце України — в НАТО", – наголосив Рютте.

Нагадаємо, 2 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва. Візит Шольца не анонсувався, але головною метою поїздки, за інформацією видання BILD, були мирні перемовини та укладання мирної угоди між Україною та Росією.

Під час візиту президент України Володимир Зеленський і Олаф Шольц оглянули новітні зразки БпЛА, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси та систему керування "рою дронів".

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