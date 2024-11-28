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Днями, 24 листопада, поблизу села Новодарівка Пологівського району, де тривають активні бойові дії, військові рф розстріляли п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

"Правоохоронці встановили підрозділ армії окупантів, військовослужбовці якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину. Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу", – йдеться у повідомленні прокуратури.

В Офісі генпрокурора вкотре наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області російські загарбники розстріляли беззбройних українських військовослужбовців, яких захопили в полон. Це сталося на початку листопада в районі Вугледара.

Також у листопаді поблизу села Петрівка Покровського району росіяни полонили п’ятьох військових ЗСУ та розстріляли їх.