Прес-реліз

Уже 21 грудня відбудеться одна з найочікуваніших подій року у боксі - бій-реванш між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO, IBO у важкій вазі Олександром Усиком та британцем Тайсоном Фʼюрі. Світовий бокс сьогодні завмер в очікуванні цієї дуелі, а бій Усика онлайн дивитимуться в усіх куточках планети.

До поєдинку залишається все менше часу, тож підготовка обох спортсменів у самому розпалі. Пропонуємо поглянути, як кожен з боксерів готується до відповідального реваншу.

Підготовка Усика

Олександр Усик розпочав підготовку до реваншу проти Фʼюрі ще у вересні. Робота підготовчого табору українця відбуватиметься в Іспанії та триватиме аж до самого бою. За словами напарника Олександра Дмитра Митрофанова, спочатку боксер має набрати форму та працює під великим обсягом навантажень, які поступово знижуються ближче до поєдинку.

Обовʼязковим елементом підготовки до бою також є спаринги. Імена тих, на кому тренуватиметься Олександр Усик, наразі невідомі, однак не так давно український чемпіон розповідав, за якими критеріями він обирає суперників.

Немає різниці, це профі чи аматор. Ми залучатимемо всіх, хто буде підпадати під критерії Тайсона Ф'юрі. Обов'язково нам потрібно подивитися якусь їхню роботу, спаринги або якесь тренування, і тренувальний штаб скаже "так, цей потрібен", або він скаже "ні, цей не підходить". Іноді приїжджають хлопці, які ніби підходять, але коли виходять у ринг, у першому раунді видно, що умовно не виконує те, що потрібно, - розповів Усик в коментарі Ready to Fight.

Підготовка Фʼюрі

Підготовка Тайсона Фʼюрі розпочалася на два місяці пізніше - в листопаді, а його тренувальний табір розташований на Мальті. Цікаво, що сам Фʼюрі, коментуючи свою підготовку, говорив, що зосередиться насамперед не на елементах шоу, таких як яскраві хуки та аперкоти, а на своїй безпосередній роботі.

Готуватися до цієї роботи британцеві також допомагатимуть низка спаринг-партнерів, і імена деяких з них уже відомі. Першим опонентом циганського короля став 19-річний британський нокаутер Мозес Ітаума, який за його ж словами, має дуже схожий стиль з Олександром Усиком. Ще одним суперником Тайсона був казахський боксер Жан Кособуцький.

Примітно, що перед першим протистоянням з Усиком у травні Тайсон Фʼюрі взагалі не проводив спарингів. Причиною цього став страх щодо повторного розсічення, через яке бій номер один навіть довелося переносити. Цього разу таких проблем у британського боксера немає, тож він має можливість підготуватися до поєдинку значно краще.

Все покаже бій

Однак якість підготовки кожного зі спортсменів продемонструє лише їхня зустріч у ринзі, до якої залишилося зовсім небагато часу. Враховуючи високий рівень спортивного інтелекту кожного з бійців буде надзвичайно цікаво подивитися, які висновки зробить кожен з них після першого бою та наскільки буде відрізнятися хід подій у другому. Тож не пропустіть трансляцію другого поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Фʼюрі вже 21 грудня, аби першими побачите все на власні очі.