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20 декабря 2024, 01:30

Исторический бой Усик – Фьюри: когда и где смотреть

20 декабря 2024, 01:30
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фото: xsport.ua
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Завтра, 21 декабря, украинский боксер Александр Усик, чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, снова встретится на ринге с британцем Тайсоном Фьюри. Бой-реванш состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия)

Об этом сообщает RegioNews.

На кону будут стоять все чемпионские пояса, принадлежащие Усику. В мае 2024 года украинский боксер одержал победу над Фьюри раздельным решением судей.

Реванш обещает быть напряженным и интересным болельщикам. Однако в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

В Украине бой Усик – Фьюри будет транслировать медиасервис Megogo. Поединок начнется за сутки – около 01:00 по киевскому времени.

Бой-реванш станет историческим благодаря использованию судьи с искусственным интеллектом. Об этом сообщил председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш Шейх.

ИИ будет работать как дополнительный аналитический инструмент, способный обеспечить объективность и избежать ошибок, которые могут допускать человеческие судьи. В то же время, окончательные результаты боя по-прежнему будут определять официальные рефери.

Напомним, в мае украинский боксер Александр Усик одержал победу в поединке с Тайсоном Фьюри.

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