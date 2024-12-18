Росіяни вночі запустили по Україні понад 80 дронів: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на цю хвилину військові підтверджують збиття 51 ударного дрона типу "Shahed" та безпілотників інших типів. ППО працювала у 10 областях - Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Чернігівщині внаслідок російського обстрілу загинув цивільний чоловік.