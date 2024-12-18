Росіяни вночі запустили по Україні понад 80 дронів: як відпрацювала ППО
Протягом ночі 18 грудня російські війська запустили по території України 81 безпілотник
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Станом на цю хвилину військові підтверджують збиття 51 ударного дрона типу "Shahed" та безпілотників інших типів. ППО працювала у 10 областях - Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій.
Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Чернігівщині внаслідок російського обстрілу загинув цивільний чоловік.
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