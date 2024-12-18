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18 декабря 2024, 09:27

Россияне ночью запустили по Украине более 80 дронов: как отработала ПВО

18 декабря 2024, 09:27
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь 18 декабря российские войска запустили по территории Украины 81 беспилотник

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на эту минуту военные подтверждают сбивание 51 ударного дрона типа Shahed и беспилотников других типов. ПВО работало в 10 областях – Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской.

В результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

Попадания не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Напомним, ранее стало известно, что на Черниговщине в результате российских обстрелов погиб гражданский мужчина.

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