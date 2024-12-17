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17 декабря 2024, 11:43

Из-за непогоды в Украине есть обесточивание в 16 областях

17 декабря 2024, 11:43
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фото: pixabay
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По состоянию на утро 17 декабря из-за сильного дождя, снега и ветра на утро без света остались 397 населенных пунктов в 16 областях

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что больше всего обесточены населенные пункты в Хмельницкой области. Ремонтные бригады облэнерго работают над ликвидацией последствий непогоды.

Заживление обесточенных абонентов ожидается до конца суток, отметили в компании.

В то же время, энергетики сообщают о снижении уровня потребления электроэнергии, в частности, по состоянию на 6:00, его уровень был на 2% ниже, чем вчера.

Хотя еще 16 декабря суточный максимум потребления был на 5,5% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 13 декабря. Это явилось следствием меньшего объема отключений.

Напомним, 17 декабря применение графиков почасовых отключений электроэнергии в Украине не прогнозируется. Однако "Укрэнерго" отмечает, что с 8:00 до 22:00 сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии.

Украина обесточивание непогода Укрэнерго электроэнергия
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