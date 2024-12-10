фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Так, 35-річний чоловік із Волині одружився з 44-річною землячкою, яка має II групу інвалідності. Вони вирушили до Польщі нібито на закупи. Для жінки це взагалі була перша поїздка за кордон. Коли їй пояснили, що такий шлюб може призвести до кримінальної відповідальності, вона зізналася, що погодилася через наполегливі прохання свого знайомого.

Повідомлення про правопорушення направлено до Нацполіції.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, скільком чоловікам кожного дня відмовляють у виїзді з України.