Больше света с 16 декабря: в ДТЭК анонсировали новые графики отключений

фото: ДТЭК

С завтрашнего дня, 16 декабря, в Украине введут новые унифицированные графики стабилизационных отключений. Они будут одинаковыми для всех областей

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.

Ранее подход к формированию графиков в разных областях значительно отличался. Обновленные графики позволят гибче управлять энергосистемой и отключать меньшее количество клиентов.

"Совершенно новые графики начнут действовать с 16 декабря. График отключений будет разбит на 30-минутные интервалы, а каждая очередь - на две подочереди. Между отключениями будет минимум 3,5 часа с электроэнергией", - говорится в сообщении.

Совершенно новые графики! Что , снова? Рассказываем подробности

Напомним, Министерство энергетики планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электричества. Уже в 2025 году все области могут быть разделены на несколько зон.