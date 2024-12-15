Больше света с 16 декабря: в ДТЭК анонсировали новые графики отключений
С завтрашнего дня, 16 декабря, в Украине введут новые унифицированные графики стабилизационных отключений. Они будут одинаковыми для всех областей
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.
Ранее подход к формированию графиков в разных областях значительно отличался. Обновленные графики позволят гибче управлять энергосистемой и отключать меньшее количество клиентов.
"Совершенно новые графики начнут действовать с 16 декабря. График отключений будет разбит на 30-минутные интервалы, а каждая очередь - на две подочереди. Между отключениями будет минимум 3,5 часа с электроэнергией", - говорится в сообщении.
Совершенно новые графики! Что , снова? Рассказываемподробности
Напомним, Министерство энергетики планирует изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений электричества. Уже в 2025 году все области могут быть разделены на несколько зон.