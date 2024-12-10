Уряд погодив будівництво мосту через Тису
Кабінет Міністрів затвердив угоду з урядом Румунії про будівництво автодорожнього мосту через річку Тиса
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 10 грудня, інформує RegioNews.
"Це буде новий логістичний вузол на пункті пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй". Він розширить наші експортні можливості, прискорить рух людей і товарів через кордон", – сказав Шмигаль.
Він додав, що це частина ширшої програми модернізації логістики на західному напрямку.
Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, скільком чоловікам кожного дня відмовляють у виїзді з України.
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