Уряд погодив будівництво мосту через Тису

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Кабінет Міністрів затвердив угоду з урядом Румунії про будівництво автодорожнього мосту через річку Тиса

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 10 грудня, інформує RegioNews.

"Це буде новий логістичний вузол на пункті пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй". Він розширить наші експортні можливості, прискорить рух людей і товарів через кордон", – сказав Шмигаль.

Він додав, що це частина ширшої програми модернізації логістики на західному напрямку.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, скільком чоловікам кожного дня відмовляють у виїзді з України.