Правительство согласовало строительство моста через Тису

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Кабинет Министров утвердил соглашение с правительством Румынии о строительстве автодорожного моста через реку Тиса

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 10 декабря, передает RegioNews.

"Это будет новый логистический узел на пункте пропуска "Белая Церковь – Сигету Мармацией". Он расширит наши экспортные возможности, ускорит движение людей и товаров через границу", – сказал Шмигаль.

Он добавил, что это часть более широкой программы модернизации логистики на западном направлении.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, скольким мужчинам каждый день отказывают в выезде из Украины.