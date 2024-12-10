Правительство согласовало строительство моста через Тису
Кабинет Министров утвердил соглашение с правительством Румынии о строительстве автодорожного моста через реку Тиса
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 10 декабря, передает RegioNews.
"Это будет новый логистический узел на пункте пропуска "Белая Церковь – Сигету Мармацией". Он расширит наши экспортные возможности, ускорит движение людей и товаров через границу", – сказал Шмигаль.
Он добавил, что это часть более широкой программы модернизации логистики на западном направлении.
Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, скольким мужчинам каждый день отказывают в выезде из Украины.
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