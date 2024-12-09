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Автори дослідження про тіньову економіку в Україні заявили, що журналісти Bihus.Info некоректно інтерпретували їхні дані у своєму розслідуванні про податкові схеми. Висновки, зроблені журналістами, є хибними

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Української ради бізнесу.

"Останнім часом опубліковано десятки якісних журналістських розслідувань, які значно допомагають правоохоронній та антикорупційній системі робити свою роботу. Проте трапляються і виключення, коли окремі журналісти роблять неякісну роботу, не намагаючись розібратись у питанні, яке висвітлюється, – йдеться у повідомленні.

Саме таким випадком стало нещодавнє розслідування Bihus.Info про найбільші тіньові схеми в економіці. Автори матеріалу, посилаючись на дані дослідження експертів ІСЕТ та CASE, не прочитали оригінальний звіт, не звернулися за коментарями до його авторів та не залучили фахівців з податкової політики.

Головна теза розслідування Bihus.Info полягала в тому, що найбільші схеми тіньової економіки залишаються незмінними протягом багатьох років, а всі дії влади з їх мінімізації – безрезультатні. Проте це не відповідає дійсності. Як зазначено у самому дослідженні, на яке посилалися журналісти, частина схем суттєво зменшилася, хоча деякі, навпаки, зросли. Ці висновки чітко відображені в інфографіці звіту.

За словами економіста та координатора Економічної експертної платформи Олега Гетмана, проблема тіньових схем залишається актуальною: щорічні втрати бюджету через податкові ухилення становлять 450–500 млрд гривень. Однак для їх мінімізації потрібні злагоджені дії влади, парламенту та громадянського суспільства. Натомість неякісні журналістські матеріали лише ускладнюють боротьбу з тіньовою економікою.

Гетман наголосив, що проблематика сірих схем потребує уваги, але матеріали, які подають викривлені дані, не сприяють її вирішенню. Вони лише відволікають суспільство від реальної ситуації та гальмують роботу над розв’язанням проблеми.

Детальніше про дослідження – за посиланням.

Нагадаємо, раніше у Львівській області викрили компанію, яка ухилялася від сплати податків у значних розмірах – 12,1 млн грн.