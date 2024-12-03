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У Львівській області викрили компанію, яка ухилялася від сплати податків у значних розмірах. Основною сферою діяльності фірми була торгівля м’ясними та морепродуктами

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Посадові особи компанії здійснювали продаж товарів за готівку, а для зменшення залишків продукції оформлювали продажі на адресу компаній із ризиковими ознаками. Окрім того, для штучного створення податкового кредиту з ПДВ посадовці фіксували в обліку операції з придбання товарів у фіктивних підприємств. Такі оборудки з купівлею та продажем товарів відображалися у бухгалтерській і податковій документації, що дозволило компанії уникнути сплати податку на прибуток у розмірі 8,5 млн грн і ПДВ на суму 3,6 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 2,4 млн грн незадекларованої готівки, комп’ютери, документацію та печатку одного з ризикових контрагентів.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Вінницькій області викрили забудовника у несплаті 4,5 мільйона податків.