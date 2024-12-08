Камери спостереження зафіксували момент влучання "шахеда" на Дніпропетровщині
У мережі з'явилося відео моменту влучання російського ударного дрона у Кам'янському на Дніпропетровщині
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Влучання дрона зафіксували камери спостереження.
Нагадаємо, раніше у Дніпропетровській ОВА повідомили, що внаслідок дронової атаки у Кам'янському районі отримала поранення місцева жителька.
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