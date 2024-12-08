На Дніпропетровщині внаслідок атаки дронів постраждала жінка

фото: Сергій Лисак/Telegram

Російські війська у ніч проти 8 грудня атакували Кам'янський район Дніпропетровської області ударними дронами

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Через атаку противника постраждала 64-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. Лікування жінка буде проходити вдома.

Голова ОВА також оприлюднив фото наслідків обстрілу, на яких видно, що пошкоджено житловий багатоповерховий будинок.

Нагадаємо, у ніч проти 8 грудня російські війська випустили по Україні 74 дрони. Протиповітряна оборона працювала у восьми областях.