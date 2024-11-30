фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Як виявилось, 24-річна дівчина з інвалідністю II групи уклала шлюб із своїм 22-річним троюрідним братом.

Спочатку молодик казав, що вони їдуть до Варшави нібито знайомити "дружину" з його батьками. Коли ж хлопець зрозумів, що його справжні наміри викриті, розповів правду.

Шлюб подружжя уклали в середині листопада, а винагороду за таку послугу, що становила від 2 до 5 тисяч доларів, мала отримати мати дівчини.

Повідомлення про правопорушення направлено до Нацполіції.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонник за 10 тисяч доларів допомагав "ухилянтам" потрапити до Угорщини.