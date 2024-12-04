фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ, інформує RegioNews.

Так, підрозділи ППО Сухопутних військ за листопад знищили 13 крилатих ракет і 762 БПЛА різних типів, зокрема:

БпЛА Shahed-131/136 – 561 од.;

БпЛА Орлан 10/30 – 38 од.;

БпЛА Zala – 60 од.;

БпЛА Supercam – 28 од.;

БпЛА "Ланцет" – 47 од.;

БпЛА "Молнія" – 18 од.

БпЛА "Привіт-82" – 8 од.

БпЛА "Гранат" – 2 од.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 50 ударними БПЛА типу Shahed і дронами інших типів. Сили оборони збили 29 російських безпілотників.