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В четвер, 5 грудня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

06:00 – 07:00 – одна черга відключень;

07:00 – 20:00 – дві черги відключень;

20:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

05:00 – 23:00 – застосування графіків обмеження потужності.

В Укренерго нагадали, що причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання

Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Нагадаємо, раніше одразу три українські АЕС – Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська – зменшили виробництво електроенергії після нових атак на енергетичну інфраструктуру.