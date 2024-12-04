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04 декабря 2024, 18:27

Как будут отключать свет в Украине 5 декабря

04 декабря 2024, 18:27
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фото: pixabay
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В четверг, 5 декабря, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:

  • 06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;
  • 07:00 – 20:00 – две очереди отключений;
  • 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса:

  • 05:00 – 23:00 – применение графиков ограничения мощности.

В Укрэнерго напомнили, что причина введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Напомним, ранее сразу три украинских АЭС – Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская – снизили производство электроэнергии после новых атак на энергетическую инфраструктуру.

электричество Укрэнерго отключения света графики отключения света
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