Как будут отключать свет в Украине 5 декабря
В четверг, 5 декабря, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии
Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
Время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут следующими:
- 06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;
- 07:00 – 20:00 – две очереди отключений;
- 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса:
- 05:00 – 23:00 – применение графиков ограничения мощности.
В Укрэнерго напомнили, что причина введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.
Напомним, ранее сразу три украинских АЭС – Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская – снизили производство электроэнергии после новых атак на энергетическую инфраструктуру.