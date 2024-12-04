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04 грудня 2024, 15:05

Крок до подолання корупції: Рада підтримала ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю на гральному ринку

04 грудня 2024, 15:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У середу, 4 грудня, Верховна Рада України підтримали посилення контролю на гральному ринку та ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ)

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує RegioNews.

Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів.

"Проголосовано в цілому законопроект #9256д про посилення контролю на гральному ринку. Багато напрацювань нашої ТСК включені в фінальний текст", — йдеться в повідомленні.

Відповідно до цього законопроєкту:

1. Ліквідовується КРАІЛ. Замість нього до 1 квітня 2025 року утворюється новий уповноважений орган та визначається Міністерство, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу та лотерей.

2. Впроваджується механізм обмеження доступу до нелегальних гральних вебсайтів/мобільних додатків.

3. Реклама азартних ігор забороняється, крім винятків: на ТБ та радіо в нічний час, у медіа для осіб старше 21 року, на платформах та пошукових системах із цільовою аудиторією старше 21 року.

4. Забороняється також:

• пропонування або надання відшкодування витрат для участі в азартних іграх;

• здійснення телефонних дзвінків, надсилання повідомлень невизначеному колу осіб;

• пропонування безоплатних бонусів замість внесення ставки.

5. У рекламі забороняється участь військовослужбовців, волонтерів, популярних осіб, а також використання тематики, пов’язаної з війною.

6. Заборона отримання ліцензії особами, які були власниками чи посадовими особами гральних компаній, що мають податковий борг чи борг зі сплати ліцензій.

7. Розрахунки при проведенні азартних ігор здійснюються виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках. Забороняється використання інших платіжних послуг.

8. Забороняється спонсорство, крім спонсорства у спорті.

9. Лотереї підпадають під більшість обмежень грального бізнесу: вимоги до репутації посадових осіб, податкового боргу, відносин із країною-агресором, виключно банківські розрахунки.

10. Дозволяється отримувати ліцензію на проведення державних лотерей іноземним суб’єктам із відповідним досвідом.

11. Уточняються норми щодо обов’язкового використання РРО гральним бізнесом.

12. Уточнюються норми щодо неможливості отримання ліцензії особами, пов’язаними із країною-агресором. Забороняється використання їх брендів.

13. Встановлюються ліміти на витрати та час гри, а також обов’язкові перерви.

14. Впроваджуються "контрольні закупки" під час перевірок із відеофіксацією.

15. Забороняється прийняття ставок у кредит або з наступною оплатою.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що суть закону — реорганізувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і прибрати з процесу видачі ліцензій людський чинник. Далі закон передбачає цифровізувати ліцензії, щоб видача була автоматичною, за чіткими критеріями, та почати впровадження системи онлайн-моніторингу.

"Круто, що Парламент підтримав важливу ініціативу. Це величезний крок до подолання корупції у сфері. Дякую Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, Данилу Гетьманцеву й депутатам за підтримку", — прокоментував ліквідацію КРАІЛ Михайло Федоров.

Нагадаємо, влітку в Житомирі викрили нелегальне казино із сотнями тисяч щомісячного прибутку.

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