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04 декабря 2024, 15:05

Рада поддержала ликвидацию КРАИЛ и усиление контроля на игорном рынке

04 декабря 2024, 15:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В среду, 4 декабря, Верховная Рада Украины поддержала усиление контроля на игорном рынке и ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ)

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает RegioNews.

Соответствующее решение было поддержано 239 народными депутатами.

"Проголосован в целом законопроект #9256д об усилении контроля на игорном рынке. Многие наработки нашей ВСК включены в финальный текст", — говорится в сообщении.

Согласно этому законопроекту:

1. Ликвидируется КРАИЛ. Вместо него до 1 апреля 2025 образуется новый уполномоченный орган и определяется Министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.

2. Вводится механизм ограничения доступа к нелегальным игорным вебсайтам/мобильным приложениям.

3. Реклама азартных игр запрещается, кроме исключений: на ТВ и радио в ночное время, в медиа для лиц старше 21 года, на платформах и поисковых системах с целевой аудиторией старше 21 года.

4. Запрещается также:

• предложение или возмещение расходов для участия в азартных играх;

• совершение телефонных звонков, отправка сообщений неопределенному кругу лиц;

• предложение безвозмездных бонусов вместо внесения ставки.

5. В рекламе запрещается участие военнослужащих, волонтеров, популярных лиц и использование тематики, связанной с войной.

6. Запрещение получения лицензии лицами, являющимися собственниками или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате лицензий.

7. Расчеты при проведении азартных игр производятся исключительно в денежной форме через текущие счета в банках. Запрещается использование других платежных услуг.

8. Запрещается спонсорство кроме спонсорства в спорте.

9. Лотереи подпадают под большинство ограничений игорного бизнеса: требования к репутации должностных лиц, налоговому долгу, отношениям со страной-агрессором, исключительно банковские расчеты.

10. Разрешается получать лицензию на проведение государственных лотерей иностранным субъектам с опытом.

11. Уточняются нормы по обязательному использованию РРО игорным бизнесом.

12. Уточняются нормы о невозможности получения лицензии лицами, связанными со страной-агрессором. Запрещается использование их брендов.

13. Устанавливаются лимиты на время и время игры, а также обязательные перерывы.

14. Внедряются "контрольные закупки" при проверках с видеофиксацией.

15. Запрещается принятие ставок в кредит или с последующей оплатой.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что суть закона — реорганизовать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и убрать из процесса выдачи лицензий человеческий фактор. Далее закон предусматривает цифровизацию лицензий, чтобы выдача была автоматической, по четким критериям, и начать внедрение системы онлайн-мониторинга.

"Круто, что Парламент поддержал важную инициативу. Это огромный шаг к преодолению коррупции в сфере. Спасибо Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Даниилу Гетманцеву и депутатам за поддержку", - прокомментировал ликвидацию КРАИЛ Михаил Федоров.

Напомним, летом в Житомире разоблачили нелегальное казино с сотнями тысяч ежемесячной прибыли.

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