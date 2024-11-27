Україна отримала фінансову допомогу в $4,8 млрд від Світового банку

Фото:lb.ua

Україна отримала фінансування у розмірі 4,8 мільярда доларів від Світового банку в рамках проєкту PEACE

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Regionews.

За словами глави уряду, цей проєкт є найбільшим інвестиційним заходом в історії Світового банку. Його мета – підтримка реформ в Україні, розвиток соціальної та освітньої сфер, охорони здоров’я, аграрного сектору та проєктів з відновлення.

"Надзвичайно вдячні США і партнерам із розвитку, які фінансують допомогу в межах проєкту PEACE. Дякуємо Світовому банкові за постійну залученість та активну підтримку ініціатив, які зміцнюють Україну", – зазначив Шмигаль.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення через механізми Світового банку Україна отримала майже 50 мільярдів доларів.





Нагадаємо, нещодавно Світовий банк анонсував нову програму для України, спрямовану на розвиток приватного сектору. Її бюджет складає 593 мільйони доларів, а основними цілями є підтримка 20 тисяч малих та середніх підприємств і створення або збереження щонайменше 40 тисяч робочих місць.

Раніше стало відомо, що Кабмін анонсував грошову виплату дітям-сиротам до Дня святого Миколая.