10:27  27 листопада
Стало відомо, коли у Києві встановлять головну ялинку
08:28  27 листопада
Житель Київщини випадково вистрелив з мисливської рушниці у дружину
23:56  26 листопада
Скільки заробила Тетяна Крупа на посаді голови Хмельницької МСЕК: дані НАБУ
UA | RU
UA | RU
27 листопада 2024, 11:47

Україна отримала фінансову допомогу в $4,8 млрд від Світового банку

27 листопада 2024, 11:47
Читайте также на русском языке
Фото:lb.ua
Читайте также
на русском языке

Україна отримала фінансування у розмірі 4,8 мільярда доларів від Світового банку в рамках проєкту PEACE

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Regionews.

За словами глави уряду, цей проєкт є найбільшим інвестиційним заходом в історії Світового банку. Його мета – підтримка реформ в Україні, розвиток соціальної та освітньої сфер, охорони здоров’я, аграрного сектору та проєктів з відновлення.

"Надзвичайно вдячні США і партнерам із розвитку, які фінансують допомогу в межах проєкту PEACE. Дякуємо Світовому банкові за постійну залученість та активну підтримку ініціатив, які зміцнюють Україну", – зазначив Шмигаль.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення через механізми Світового банку Україна отримала майже 50 мільярдів доларів.

Нагадаємо, нещодавно Світовий банк анонсував нову програму для України, спрямовану на розвиток приватного сектору. Її бюджет складає 593 мільйони доларів, а основними цілями є підтримка 20 тисяч малих та середніх підприємств і створення або збереження щонайменше 40 тисяч робочих місць.

Раніше стало відомо, що Кабмін анонсував грошову виплату дітям-сиротам до Дня святого Миколая.

Деніс Шмигаль Світовий банк Кабмін
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
У Харкові судитимуть чоловіка за розголошення місця дислокації військових
27 листопада 2024, 13:12
Глава фракції "Слуга народу"! разом із депутатом ОПЗЖ здійснив поїздку на Закарпаття: деталі розслідування
27 листопада 2024, 12:55
Зеленський показав, як Сили оборони вночі збивають російські "шахеди"
27 листопада 2024, 12:45
Радбез ООН скликає екстрене засідання через російські обстріли України
27 листопада 2024, 12:37
Харківщина за підтримки UNICEF розробила перший в Україні чат-бот "Турботик"
27 листопада 2024, 12:25
Якщо світова війна і почалася, то вона точно не третя
27 листопада 2024, 12:19
В Україні презентували нові 5 гривень: як вони виглядають
27 листопада 2024, 12:05
На Запоріжжі росіяни атакували автомобіль, який віз хліб у прифронтові села: водія ушпиталили
27 листопада 2024, 11:58
Росіяни обстріляли Херсон: поранена жінка
27 листопада 2024, 11:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі публікації »
Тимофій Милованов
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Всі блоги »