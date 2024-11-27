Ексочільник прокуратури Хмельниччини після скандалу з інвалідностями залишився працювати прокурором

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Колишній очільник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник продовжує працювати у правоохоронних органах. Як раніше повідомляли журналісти, він входить до групи прокурорів, які оформили інвалідність.

Про це стало відомо з відповіді Офісу генерального прокурора на запит "Центру протидії корупції", інформує Regionews.

Згідно з повідомленням, Олійник наразі призначений на посаду прокурора відділу обласної прокуратури. Він виконуватиме ці обов’язки до березня 2026 року, поки інший співробітник перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

Службове розслідування щодо прокурорів з інвалідністю, включно з Олійником, було продовжено ще на місяць. В Офісі генерального прокурора пояснили це необхідністю проведення додаткових перевірок.

"Поки не буде результатів службового розслідування, Олійник та інші 60 хмельницьких прокурорів з інвалідностями, продовжать працювати в органах прокуратури. І отримуватимуть відповідні пенсійні виплати", – зазначили у "Центрі протидії корупції".

Раніше Олійник заявляв, що отримав групу інвалідності у 2017 році, ще до призначення на посаду керівника. За його словами, травми він зазнав у 2005 році під час вивчення матеріалів кримінальної справи.

Нагадаємо, що скандальна керівниця Хмельницької МСЕК Крупа добивається зняття арешту з вилученої готівки.