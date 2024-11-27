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27 ноября 2024, 16:25

Бывший начальник прокуратуры Хмельнитчины после скандала с инвалидностями остался работать прокурором

27 ноября 2024, 16:25
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Фото: 24.tv
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Бывший глава Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник продолжает работать в правоохранительных органах. Как ранее сообщали журналисты, он входит в группу прокуроров, оформивших инвалидность.

Об этом стало известно из ответа Офиса генерального прокурора по запросу "Центра противодействия коррупции", информирует Regionews .

Согласно сообщению, Олийнык назначен на должность прокурора отдела областной прокуратуры. Он будет выполнять эти обязанности до марта 2026 года, пока другой сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком.

Служебное расследование в отношении прокуроров с инвалидностью, включая Олейника, было продлено еще на месяц. В Офисе генерального прокурора объяснили это необходимостью проведения дополнительных проверок.

"Пока не будет результатов служебного расследования, Олейник и другие 60 хмельницких прокуроров с инвалидностями, продолжат работу в органах прокуратуры. И будут получать соответствующие пенсионные выплаты", - отметили в "Центре противодействия коррупции".

Ранее Олийнык заявлял, что получил группу инвалидности в 2017 году, еще до назначения на должность руководителя. По его словам, травмы он получил в 2005 году во время изучения материалов уголовного дела.

Напомним, что скандальная руководительница Хмельницкой МСЭК Крупа добивается снятия ареста с изъятых наличных денег.

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